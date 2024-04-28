فوز البلاستيك وطوخ وتعادل قليوب وبطا بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث

انتهت منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، وأسفرت نتائج الجولة بفوز البلاستيك وطوخ وبنها وهليوبوليس، حيث تعادل فريق بهتيم وقليوب وبطا .

نتائج الجولة الـ25 مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :

حقق فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني فوزاُ كبيراً على حساب فريق اسكو بقيادة أشرف ابو رجيلة، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، ويحتل فريق البلاستيك المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق اسكو المركز الثامن برصيد 30 نقطة .

سقط فريق شباب قليوب بقيادة احمد عبد النبي في فخ التعادل السلبي مع فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه، ويحتل فريق قليوب المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق القناطر الخيريه المركز العاشر برصيد 28 نقطة .

فاز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر على فريق الطيران بقيادة محمد عباس، بهدف نظيف، ويحتل فريق هليوبوليس المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الطيران المركز الخامس برصيد 35 نقطة .

حقق فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال فوزاُ كبيراُ على حساب فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا، بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف، ويحتل فريق طوخ المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويأتى فريق أبو السعود في المركز الرابع عشر والأخير برصيد 10 نقاط .

تعادل فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر مع فريق المطرية بقيادة احمد البدري، سلبياً، يحتل فريق بهتيم المركزالثاني عشر برصيد 285 نقطة، بينما يحتل فريق المطرية المركز التاسع برصيد 29 نقطة .

سقط فريق شباب بطا بقيادة شريف رضا في فخ التعادل الإيجابي مع فريق المرج بقيادة محمد شعرواى، بهدف لكل فريق، يحتل فريق بطا المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق المرج في المركز الرابع برصيد 39 نقطة .

فاز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق الماظه عشر بقيادة شريف رضا، بهدف نظيف، ويحتل فريق بنها المركز الثاني برصيد 58 نقطة، فيما يحتل فريق الماظة المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة .

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث :

1. البلاستيك ٥٨

2. بنها ٥٨

3. طوخ ٤٩

4. المرج ٣٩

5. الطيران ٣٥

6. قليوب ٣٤

7. هليوبوليس ٣١

8. اسكو ٣٠

9. المطريه ٢٩

10. القناطر ٢٨

11. بطا ٢٥

12. بهتيم ٢٥

13. ألماظة ٢١

14. ابو السعود ١٠