يستعد جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس محمد الغمراوي، لتسليم وحدات 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 5 مايو المقبل إلى 27 يونيو.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مدينة المنصورة الجديدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوسط، وفيلات إسكان متميز، وشواطئ مفتوحة، وساحات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، بجانب الحدائق المركزية الخضراء كما أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كيلو مترات مسارات للمشاة والدراجات.

مواعيد تسليم وحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة

من جانبه، أوضح محمد الغمراوى، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات خلال أيام محددة مع تخصيص أيام للمتخلفين عن الاستلام، وفقًا للتالي: