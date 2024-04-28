أمانى الليثى رئيساً لقطاع الأمانة العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف «أمانى على حسن الليثى» للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفاً لـمحمد البكرى الذى قدم المهندس يحيى زكريا الشكر له على جهوده خلال فترة توليه القطاع.

كانت «الليثى» تشغل منصب مدير عام شئون مجلس الإدارة بالأمانة العامة لشئون الإدارة والجمعيات العمومية والعامة والشركات المساهمة بقطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران.. قبل أن تترقى للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمانة العامة بمصر للطيران.