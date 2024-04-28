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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات ضعيفة لفيلم "أسود ملون" بشباك التذاكر أمس

فيلم أسود ملون
فيلم أسود ملون

حقق فيلم "أسود ملون" بطولة الفنان بيومي فؤاد، أمس، السبت، إيرادات بلغت  12,214 جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر المبارك.

ترتيب فيلم أسود ملون في قائمة الإيرادات اليومية

وكان أحتل فيلم أسود ملون، المركز الرابع بشباك التذاكر، ضمن قائمة ترتيب الإيرادات اليومية التي تضم 4 أفلام في موسم عيد الفطر، والذي تصدره فيلم شقو" بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وجاء في المركز الثاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، بينما جاء في المركز الثالث فيلم ع الماشي بطولة علي ربيع.

قصة فيلم أسود ملون

يشار إلى أن تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال طبيب نفسي يجسد دوره بيومي فؤاد، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف تعاني من أزمة عاطفية، وشاب آخر يعاني من أزمة في حياته، وتحدث مفاجآت تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب.

شخصية الفنان أحمد فتحي في فيلم أسود ملون

ويجسد فتحى خلال أحداث العمل شخصية تاجر خردة يقع في حب ميس حمدان التي تظهر بشخصية ملكة فرعونية، وذلك في إطار فانتازى لايت كوميدى.

أبطال فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسي.

 

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