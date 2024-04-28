مباحثات مصرية مع ليتوانيا وعمان فى مجال النقل الجوى

«عباس»: علاقات تاريخية وطيدة تربط مصر وسلطنة عمان فى مختلف المجالات

دراسة فتح خط جوى بين القاهرة وفلينوس لدعم الحركة التجارية والسياحية المشتركة

تعزيز التواجد المصرى مع شرق أوروبا وزيادة الحركة الجوية بمناطق الجذب السياحى

ماريوس سكوديس: دعم جهود التعاون مع مصر لدورها المحورى فى المنطقة

نايف العبرى: نتطلع لمزيد من التعاون والشراكات القوية بين البلدين

جولات ميدانية لوفد سلطنة عمان بمختلف شركات وهيئات الطيران المدنى

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، ماريوس سكوديس وزير النقل والاتصالات بجمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

حضر اللقاء آرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا لدى جمهوريه مصر العربية، والمحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء محمد حسن نائب رئيس سلطة الطيران المدنى، وريم عرابى رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بشركة مصر للطيران.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك فى عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بمجال النقل الجوى؛ بما يعزز من الرؤية الحالية والمستقبلية لدعم الوجود المصرى مع دول شرق أوروبا، ويسهم فى زيادة الحركة الجوية بمناطق الجذب السياحى المصرى من خلال دراسة إمكانية فتح خط جوى بين مصر وليتوانيا بما يدعم من الحركة التجارية والسياحية بين الجانبين.

أكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، أهمية الزيارة التى تأتى فى ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات؛ من بينها مجال الطيران المدنى، مشيراً إلى أهمية تعميق أوجه التنسيق الدائم بين الجانب المصرى والليتوانى بما يعزز مزيد من الفرص والشراكات الواعدة على كافة الأصعدة ولتحقيق المصالح المشتركة فيما بينهما.

وزير الطيران مع وزير النقل والاتصالات بليتوانيا

ومن جانبه أعرب وزير النقل والاتصالات بجمهورية ليتوانيا عن سعادته بهذه الزيارة التى تأتى ضمن أولويات بلادهم لدعم جهود التعاون والتنسيق الفعال مع مصر لما لها من دور محورى فى المنطقة فهى بوابة أفريقيا والشرق الأوسط كما تمتلك قدرات كبيرة فى مختلف المجالات، مشيداً بالطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بصفة عامة.

كما أبدى وزير النقل والاتصالات والوفد المرافق له إعجابهم الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع والتى تدار بأحدث الأساليب التكنولوجية والذكية؛ وتعد نقلة حضارية للدولة المصرية نحو التنمية المستدامة مشيدين بالهندسة المعمارية والطرق والإنشاءات والمبانى الإدارية لما تتمتع به من تصميمات هندسيه ومعمارية متناسقة تساعد على سهولة التواصل بين جميع الوزارات الحكومية بعضها البعض، فضلاً عن أعمال التطوير والإمكانات المصرية فى مجال الطيران المدنى؛ لاسيما فى ظل الطلب المتزايد من جانب السائح الليتوانى لزيارة مناطق الجذب السياحى المصرى.

مصر وسلطنة عمان

على جانب آخر استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى المهندس نايف بن على بن حمد العبرى، رئيس هيئة الطيران المدنى بسلطنة عمان والوفد المرافق له بمقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وسلطنة عمان فى مختلف أنشطة النقل الجوى.. حضر اللقاء المحاسب أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وريم عرابى رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بشركة مصر للطيران والكابتن فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات بسلطة الطيران المدنى وعدد من ممثلى شركات الطيران العمانية وسلطة الطيران المدنى المصرى.

وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين فى شتى المجالات؛ حيث جاء من بينها زيادة الحركة الجوية ومشروع تعاون شامل فى مجال الشحن الجوى وفى مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم أوجه الدعم الفنى وخدمات الصيانة.

قيادات الطيران المدنى المصرى خلال المباحثات مع وفد سلطنة عمان

وخلال اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالمهندس نايف بن على بن حمد العبرى رئيس هيئة الطيران المدنى بسلطنة عمان والوفد المرافق له؛ مشيداً بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط مصر وسلطنة عمان فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال النقل الجوى، مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع أشقائها من جميع الدول العربية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الدائم بما يسهم فى إقامة شراكة قوية وداعمة فى قطاع الطيران المدنى.

ومن جانبه أعرب المهندس نايف بن على بن حمد العبرى - رئيس هيئة الطيران المدنى فى سلطنة عمان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكات القوية بين البلدين، مشيداً بالطفرة التنموية التى تشهدها جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات ومن بينها قطاع الطيران المدنى حيث شهد تنفيذ العديد من أعمال التطوير خلال الفترة الماضية.

كما تناول اللقاء توقيع اتفاق ثنائى للنقل الجوى بين كل من سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئة الطيران المدنى العمانى بشأن تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة فى مجال تنظيم خدمات النقل الجوى بين البلدين ويعظم من العوائد الإيجابية من خلال خلق مجال جوى مرن وأكثر جذبا وسهولة لشركات الطيران.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى ومن الجانب العمانى المهندس نايف بن على بن حمد العبرى رئيس هيئة الطيران المدنى.

وعقب الاتفاقية تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين بمقر سلطة الطيران المدنى المصرى، وقد تم التباحث حول حقوق النقل الجوى وسبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين خلال الفترة المقبلة فى ضوء جهود التعاون الفعال بين مصر وعمان وفقاً لخطة عمل مشتركة وفعالة تحقق نتائج إيجابية، كما قدم الوفد رؤيته من خلال عرض توضيحى حول رؤية سلطنة عمان الحالية والمستقبلية فى مجال خدمات الملاحة الجوية وسُبل تطويرها، هذا بالإضافة إلى استعراض مشروع إعادة هيكلة المجال الجوى العمانى ومراحل عمل المشروع ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه الحركة الجوية.

منطقة الشرق الأوسط

ومن جانبه أشار الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى إلى تناسق الجهود المبذولة بين الجانبين؛ خاصة أن الجانب المصرى يعمل على ذاك المشروع بالمجال الجوى المصرى بما يدعم ويعظم الاستفادة للجانبين ويساهم فى تحسين ودعم مجال الجوى لمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما فى ضوء الموقع الاستراتيجى والجغرافى للبلدين، حيث تعد سلطنة عمان بوابة الطيران إلى الهند والشرق الأقصى بقارة شرق آسيا وتعد مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا وأوروبا مما يعمق آفاق التعاون بين البلدين ويزيد من فاعلية المجال الجوى لجميع دول الشرق الأوسط.

هذا وقد أبدى الوفد العمانى انبهارهم بما شاهدوه من إنجازات ومشروعات تنموية حققتها الدولة المصرية وتعد العاصمة الإدارية الجديدة انطلاقة قوية وجاذبة لمزيد من الاستثمارات؛ مؤكداً ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع الجانب المصرى للنهوض بصناعة الطيران المدنى على مختلف المستويات إقليمياً ودولياً بما يحقق طموحات جميع البلدان العربية فى كافة أنشطة النقل الجوى.

جولات ميدانية

وعلى هامش الزيارة الرسمية التى قام بها رئيس هيئة سلطنة عمان والوفد المرافق له للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون فى العديد من المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوى، قام الوفد برئاسة المهندس نايف بن على بن حمد العبرى رئيس هيئة الطيران المدنى بسلطنة عمان بعدة جولات ميدانية للشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران والتى استمرت على مدار يومين متتاليين.

وفى ختام الزيارة أعرب وفد سلطنة عمان عن شكره وتقديره لوزارة الطيران المدنى لما وجدوه من حفاوة استقبال من المسئولين بالشركات والهيئات والتنظيم الرائع للزيارة وأشادوا بإمكانيات ومدى تطور مستوى الخدمات المقدمة من هذه الشركات لعملائها فى مجال صناعة الطيران المدنى.