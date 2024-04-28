السيطرة على حريق بمبنى السجل المدني بشبرا الخيمة

شب حريق بالسجل المدنى بشبرا الخيمة بجوار قسم اول ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية ب5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق

سقوط عصابة سرقة أعمدة الإنارة العمومية في قليوب| والنيابة تأمر بحبسهم

كما أمرت جهات التحقيق بقليوب ، بحبس المتهمين بتقطيع أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب ، بعد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب قيام 3 عاطلين - مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثان شبرا الخيمة، لإثنين منهم معلومات جنائية حال قيامهم بتقطيع أحد أعمدة الإنارة لسرقته بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 إسطوانة غاز أوكسجين).

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أثناء عبوره مزلقان القطار بدراجته .. التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه تحت عجلات قطار قليوب

كما أمرت جهات التحقيق بقليوب، بالتصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان قليوب، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب "إسلام س أ"، 33 سنة، أثناء عبوره بدراجته النارية مزلقان منطقة قليوب المحطة بمدينة قليوب، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة مشاجرة معدية كفر شكر

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية ، للمصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبسى، وذلك أثناء ركوب المعدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كانت البداية بتلقى العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارا من الرائد سعيد عيد قائد تأمين مستشفى كفر شكر التخصصى، يفيد وصول 3 أشخاص مصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبس.



علي الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة حدوث المشاجرة بين مسئول المعدية ومحمد. أ. م 54 سنة بدون عمل مقيم كفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية مصابا باشتباه فقدان بالوعى، وأحمد فنى بالقطاع الخاص مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس وكف اليد اليسرى، ومحمود . أ 40 سنة بدون عمل مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة، وأكد أن المشاجرة بسبب الخلاف على المعدية، ونشبت بينهم مشاجرة وتم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.



وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلى الفور تم تحرير محضر وتسليم طرفى الواقعة إلى مركز شرطة قويسنا رفقة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.