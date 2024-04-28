الكنائس تتزين.. والأقباط يحتفلون بأحد السعف في الإسماعيلية

وسط حالة من البهجة والسعادة احتفل الأقباط بمحافظة الإسماعيلية، اليوم بأحد السعف داخل كنائس الأرثوذكسية، وأقيم قداس أحد السعف داخل الكنائس وتناول المئات من المصلين المخبوزات المباركة.

ورصدت "بوابة الوفد" انتشار للأطفال والنساء حاملين سعف النخيل، بينما تزينت الكنيسة الفرنسية أقدم الكنائس التاريخية بالإسماعيلية باشكال متنوعة وأحجام مختلفة من سعف النخيل والزهور.

وفرضت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، تعزيزات مكثفة في محيط الكنائس ووضعت الحواجز الحديدية لتأمين الاحتفالات في الشوارع المحيطة بالكنائس.

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد الزعف أو أحد الشعانين، وتتزين الكنائس بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به.

ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء سعف النخيل قبل دخول قداس أحد السعف لحضور زفة السعف بالكنيسة وسط فرحة الأطفال بحمل السعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزنون بها الكنائس والبيوت.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام هذا العام يوم 28 أبريل الجارى، ويبدأ بأحد السعف، ويعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخيرفى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.