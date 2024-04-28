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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. صعود دياموند لدوري القسم الثاني ب

فريق دياموند
فريق دياموند

انتهت منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث، وأسفرت نتائج الجولة عن صعود فريق دياموند بقيادة عمرو الدالي لدوري القسم الثاني ب .

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فوز البلاستيك وبنها بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث

نتائج الجولة الـ25 للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :

حقق فريق دياموند بقيادة عمرو الدالي الفوز على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدفين نظيفين سجلهما محمد الشافعي وسيد مدبولي.

وسقط فريق الإعلاميين  بقيادة ياسر راشد  في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فريق كاسكادا  بقيادة جمال حواش  .

كما فاز فريق حلوان العام  بقيادة محمد صفوت كشرى  على فريق اورانج  بقيادة تامر عبد الخالق بهدف دون

وفاز فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد على فريق بشتيل بقيادة أحمد بكري بهدفين نظيفين سجلهما فليكس.

وحقق فريق صول بقيادة احمد الضظوى على فريق أسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده شريف حامدبخماسية مقابل ثلاثة.

وفاز فريق المعادي واليخت بقيادة أحمد الجداوي على  فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين بهدفين مقابل هدف.

كما فاز فريق ابو النمرس بقيادة عماد قاسم  علي فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر  بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث بعد الجولة الـ25 :

  1. دياموند 62نقطة
  2. الإعلاميين 54 نقطة
  3. المعادي واليخت 45 نقطة
  4. اورانج 43 نقطة
  5. بشتيل 43 نقطة
  6. حلوان العام 36نقطة
  7. الصيد 34 نقطة
  8. 8منشية ناصر 32 نقطة
  9. حدائق الاهرام 31 نقطة
  10. ابو النمرس 32نقطة
  11. كاسكادا 26 نقطة
  12. اطفيح 24 نقطة
  13. صول 21 نقطة
  14. اسمنت حلوان 3 نقاط

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