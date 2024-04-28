الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لينا علوط: المنافسة صعبة في بطولة أفريقيا للطائرة

لينا علوط
لينا علوط

عبرت لينا علوط لاعبة فريق الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات» التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من ٢٦ أبريل وحتى ٤ مايو المقبل.

txt

مران بدني قوي لسيدات طائرة الأهلي إستعداداً لثمن نهائي بطولة افريقيا


وقالت إن فريق ولاية بجاية يسعى لتقديم أداء مشرف يليق بالكرة الجزائرية، وأن الفريق استعد بشكل قوي ويستهدف تحقيق نتائج إيجابية من أجل مواصلة المشوار حتى نهاية البطولة، والتواجد بين المراكز الثلاثة الأولى.
وأشارت إلى أن المنافسة على اللقب هذه المرة صعبة؛ لوجود عدد من الفرق القوية على رأسها فريق الأهلي، والذي يملك قوام مميز من اللاعبات صاحبات الفنيات والمهارات الكبيرة باللعبة.
وأشادت بحسن الاستقبال والمعاملة الرائعة التي تلقاها بعثة الفريق الجزائري منذ اليوم الأول لوصولها استعدادا للبطولة، وهو ما يعكس قيمة النادي الأهلي وتنظيمه المشرف لمختلف الأحداث والمسابقات القارية والعربية.

الجريدة الورقية