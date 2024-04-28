المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات 

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد حاليا حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الإنضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين .



وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بشوارع ٢٦ يوليو والجمهورية ومنطقة الإسعاف بحى الأزبكية، وشوارع طه حسين وابو الفدا ومنطقة الزمالك بحى غرب القاهرة، وشارعى شنن والسبتية بحى بولاق أبوالعلا، وشوارع البستان وشريف بحى عابدين، وشوارع حمدى سيف النصر والبوستة وسور نادى السلاح ومخرج نفق الأزهر بحى الموسكي، وشوارع احمد ماهر والغورية، ومحيط المسجد الحسينى بحى وسط القاهرة .

وطريق الاوتوستراد ومزلقان الدويقة وشرق السكة الحديد بحى منشأة ناصر، وشوارع باب البحر وأمير الجيوش والخراطين وبهاء الدين مع ميدان الظاهر بحى باب الشعرية تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى بشكل مستمر ودوري للقضاء على كافة المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد على رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، التى بدأت اليوم الجمعة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى .

كما أكد محافظ القاهرة على تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، مع تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق هذا القرار إلى تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى ، والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية للدولة .

ويتضمن قرار المواعيد الصيفية فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.