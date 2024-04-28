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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار العملات العربية في السوق المصرفية المصرية اليوم الأحد

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات العربية اليوم الاحد.. شهدت أسعار العملات العربية خلال التداولات الصباحية في القطاع المصرفي والبنوك المصرية اليوم الاحد، تراجعًا ملحوظاً، سواء الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفية، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.01 جنيه للشراء و13.05 للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 155.45 جنيه للشراء و155.89 للبيع. 

 

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية لجميع أنواع السلع الاستهلاكية، منها الخضروات والفواكة وحركة الاسواق، واسواق الحديد ومواد البناء، والعملات والدولار، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، وجاءت اسعار العملات العربية اليوم على النحو الاتي:

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16 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالعملة خلال حملات مكبرة

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القبض على المتهمين بالإتجار في العملة بمنشأة ناصر

أسعار العملات العربية اليوم الاحد في البنوك 

 

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الاحد في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري بنحو 13.03 جنيه للشراء و13.05 للبيع.

 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى نحو 13.04 جنيه للشراء و13.05 للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.01 جنيه للشراء و13.05 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي نحو 155.75 جنيه للشراء و155.89 للبيع.

 

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 155.45 جنيه للشراء و155.89 للبيع. 

 

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 150.72 جنيه للشراء و155.68 للبيع. 

 

سعر صرف الريال السعودي الأحد 

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 للبيع.

 

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.73 جنيه للشراء و12.78 للبيع.

 

وتشهد العملات العربية مرونة في البيع والشراء وذلك بعد القرار الصادر من البنك المركزي الشهر الماضي بتحرير سعر الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية، وعدة قرارات أخري بهدف استقرار الاقتصاد المصري في مقدمتها رفع سعر الفائدة في جميع البنوك إلى 6%.

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