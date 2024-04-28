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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دعاء غباشي: سنقاتل لحصد لقب بطولة افريقيا للطائرة

دعاء غباشي
دعاء غباشي

أكدت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي أن صدارة المجموعة تعد خطوة مهمة في طريق الفريق نحو التتويج بلقب بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة الأهلي.

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مران بدني قوي لسيدات طائرة الأهلي إستعداداً لثمن نهائي بطولة افريقيا


وقالت دعاء: استطعنا التأهل لدور الـ16 كمتصدرين للمجموعة الأولى بعد أن نجحنا في الفوز بمباراتي ناصرية بجاية الجزائري والسجون الكيني.
وأضافت: الصدارة مهمة في طريقنا نحو اللقب ورسالة لجميع الفرق بأن الأهلي يقاتل من أجل الفوز بكأس البطولة.
واختتمت: جماهير الأهلي تدعمنا دائما، وهدفنا فقط إسعادهم، ونريد تحقيق كل البطولات هذا الموسم والاحتفال معهم بموسم تاريخي.

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