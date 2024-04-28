السيسي: أنشأنا العاصمة الإدارية سعيًا لتحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سعيًا لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أنه اطلع على التخطيط الخاص بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للمعايير المناسبة.

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بعد ذلك جرى تغييره لتصبح المدينة رقمية بشكل كامل، مبينًا أن الشركة المتخصصة أضافت تعديلات كثيرة على التصور الهندسي للمدينة.

وأشار إلى أن ما تم في هذا المجال ليس أرق شئ في الكون ولكن كان هناك حرص على إحداث هذا التقدم من خلال وجود التكنولوجيا وإنشاء رقمنة في مصر تحقق التقدم المطلوب وألا نكون متخلفين عن الآخرين.

في مصر التقدم مطلوب:

أضاف السيسي أن الاستفادة من الرقمنة ومجال البيانات وهذه التكنولوجيا ضخمة جدًا، مؤكدًا أنه في الحكومة وداخل الوزارة الواحدة يمكن العمل والربط من خلال الشاشات والحواسب وتبادل المعلومات والقرارات أيضًا مع باقي الوزارات المختلفة.