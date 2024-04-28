سقوط أعمدة واشجار وحريق مزرعة دواجن خسائر قوص من الطقس السيئ

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور قدري الشعيني، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية بالمرور الميداني علي الشوارع بنطاق وحدات التابعة، وذلك لحصر الخسائر الناتجة عن تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت عدة محافظات خلال الساعات الماضية.

وأكد رئيس المركز، أنه جرى رفع الاشجار المتساقطة على طريق مصر اسوان الزراعي بجوار كوبري المخزن وكميني حجازة والعشي، ورفع الاشجار المتساقطة أيضًا علي شبكة الطرق الداخلية وفتحها امام حركة الماره والسيارات، وتم فتح طريق نجع رجب بعد ان اغلقته شجرة نخيل تسببت الرياح في سقوطها بجور مركز شباب القرية، كما تم رفع شجرة اخري بمنطقة السويقة بوسط قرية حجازة وثالثة بمدخل شنهور، كما سقطت شجرة كافور علي السور القديم للوحدة المحلية لقروي جراجوس، وتم رفع شجرة سقطت بشارع التحرير بمدينة قوص.

وباشر فراج الوحش نائب رئيس مركز قوص اعمال اخماد حريق نشب في مزرعة تسمين دواجن فارغة لم ينجم عنه ايضا اي اضرار بشرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية اليه وتمت السيطرة علي الحريق.

وأوضح نائب رئيس المركز ان العاصفة تسببت في سقوط ثلاثة اعمدة كهرباء بالحراجية وعمود ضغط عالي وقطع اسلاك كهرباء هوائية بالحلة وبعض المناطق بسب سقوط الاشجار وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع هندسة كهرباء المدينة.

وكانت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، قد اهابت بالسادة المواطنين بضرورة توخي الحيطة و الحذر نظرا لتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

واصدرت رئاسة الوحدة تعليماتها لجميع رؤساء الوحدات القروية ومديري الادارات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد القصوي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار علي منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر .

كما وجه رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني رؤساء الوحدات المحلية والادارات المعنية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع اى طوارئ محتملة طبقا للخطط الموضوعة لمجابهتا، مؤكداً أن غرفة الأزمات والكوارث بالوحدة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية بالادارات والاجهزة المعنية لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية، موصيا السادة المواطنين بضرورة الابلاغ عن اي آثار سلبية تسببها العاصفة.