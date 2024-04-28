الأحد 28 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الأطباء: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية

جانب من فعاليات الجمعية
جانب من فعاليات الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة

وجه نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، التهنئة إلى مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة د  شيرين غالب، على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة القاهرة الفرعية.

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وخلال كلمته بفعاليات الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة أمس، أعرب عبد الحي، عن أسفه وحزنه الشديدين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأطباء الفلسطينيين، من مجازر وجرائم بشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، راجيا من الله تعالى النصر والصمود للشعب الفلسطيني.

وتحدث نقيب الأطباء عن الجهود التي تبذلها النقابة، في الملفات التي تخص الأطباء وعلى رأسها ملف المسؤولية الطبية وقانون المنشآت ، مشيراً إلي أن مصر مازالت الدولة الوحيدة في المنطقة العربية، التي لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية، ويحاسب فيها الأطباء في الاخطاء الطبية بالقانون الجنائي.

نقيب الأطباء: لن نقبل بحبس الطبيب طالما أنه يعمل في تخصصه

وأوضح أن الطبيب في كل دول العالم بما فيها دول الخليج تقع عليه المسؤولية المدنية حال وقوعه في خطأ طبي، وتكون العقوبة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس، مضيفا:" لن نقبل بحبس الطبيب طالما أنه يعمل في تخصصه وفي مكان مجهز، ولم يخالف قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة. وتقع عليه المسؤولية الجنائية فقط إذا عمل في غير تخصصه او قام بإجراء غير قانوني او خالف قوانين الدولة.

ولفت إلى أن النقابة استطاعت تعديل بعض بنود مشروع قانون المنشآت الطبية، وإلغاء شرط المدخل الخاص للمراكز الطبية، وتم الإتفاق على أن يكون هناك شباك واحد للترخيص، ومستمرون في المناقشات والتفاوض حول بعض بنود المشروع الاخري، مشددا على أن النقابة تعمل بمنتهى الجدية والقوة على الملفات التي تخص الأطباء والمهنة.

وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء ولجنة التعليم الطبي المستمر، أحدثتا طفرة في مجال التعليم الطبي، وعدد الدورات التي تم تنظيمها، وعدد المستفيدين منها، داعيا جميع النقابات الفرعية بالاهتمام بالتعليم الطبي وتدريب الأطباء.

من جهتها، قالت نقيب أطباء القاهرة د. شيرين غالب، إن مجلس النقابة قدم إلى الجمعية العمومية كشف حساب لمسيرة عام من التطوع والعمل المتواصل لخدمة الأطباء وأسرهم على كافة الأصعدة، ولا تزال أمامنا الكثير من التحديات والقضايا التى تهم الأطباء.

 

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