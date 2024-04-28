مصرع وإصابة 23 شخص على الصحراوي الغربي بمدخل السباعية بأسوان

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 23 آخرين على الطريق الصحراوى الغربي في أسوان، وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية.

وكشفت التحريات الأولية، أن جميع المصابين من نفس العائلة، وتحركت السيارات من منطقة الخطارة في مدينة أسوان متجهين إلى قنا لحضور حفل الزفاف، وكان معهم العروسة في السيارة، وخلال سيرهم فى الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان وقع التصادم، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين، بينهم أطفال وسيدات، وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفي النيل بمدينة إدفو، بينما تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وتبين أن الشخص الذى لقي مصرعه هو حازم محمد عبد الله، عمره 51 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المشرحة وجارٍ اتخاذ اللازم.

حادث تصادم بأسوان

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: جامع مصطفى عبدالله، عمره 36 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وجنا خالد محمود زكي، عمره 9 سنوات، يعاني من آلام بالصدر، وشقيقها عبده خالد محمود زكي، عمره 7 سنوات، يعاني من كدمة بالرأس، وفاطمة علي جادو، عمرها 41 سنة، تعاني من كدمات بالضلوع، ومحمود عاشور مرغني، عمره 7 سنوات، وإصابته سحجات وكدمات بالجسم، وسيدة إبراهيم علي، عمرها 45 سنة، وإصابتها بجرح قطعي بفروة الرأس، ورحاب سيد عبد الله، عمرها 19 سنة، وإصابتها جروح متفرقة بالجسم، وأحمد صالح محمد، عمره 25 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين صالح محمد، عمره 4 سنوات، وإصابته اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورحمة خالد محمود زكي، عمرها 15 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وشريفة أحمد خالد، عمرها 35 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين في الحادث

أصيبت أحلام صالح محمد، عمرها 18 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حسن عبيد، عمره 32 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلف بالكتف الأيسر، وبسمة سيد عبد الله، عمرها 24 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وزينب إبراهيم على، عمرها 45 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري، وصالح محمد عبد الله، عمره 55 سنة، وإصابته كدمات سحجات متفرقة بالجسم، ونرمين إبراهيم عبد الله، عمرها 30 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر، وأميرة محمد عبد الراضي، عمرها 38 سنة، وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء محمود يوسف 35 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وفاطمة جلال محمد، عمرها 48 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعزيزة جلال الدنفي، عمرها 46 سنة، ومحمد حسين عبيد، عمره 45 سنة، وشريفة أحمد زكي، عمرها 50 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.