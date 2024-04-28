مفاجآت في الليلة الثانية من مشروع 100 سنة غنا.. تعرف عليها

تقام الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا، الذى يقام بالتعاون مع النجم علي الحجار، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير، وتستضيف النجمين نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى التي تواصلها دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

العرض من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عددًا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد.

بالإضافة إلى مختارات من اعماله الغنائية الشهيرة، التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد (عيد الميلاد)، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يامصطفى، فين قلبى، تملي في قلبى، تسلم لقلبى، إضافة إلى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل.

تفاصيل مشروع 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.