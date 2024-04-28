اليوم.. الزمالك يبحث عن إقتناص بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية امام دريمز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد ضيفاً على منافسه دريمز الغاني في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويبحث الزمالك عن حسم تأهله للمباراة النهائية بعد التعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

ويحتاج الزمالك لفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي من أجل حسم الصعود مباشرة للمباراة النهائية للمرة الثانية ي تاريخه بعد نسخة عام 2019 التي توج بلقبها على حساب نهضة بركان المغربي.

ويدير مباراة اليوم تحكيمياً التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كلا من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان كمساعدين إضافة لباتريس مليزار الحكم الرابع من موريشيوس، والموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو.

ويستعيد الزمالك في مباراة اليوم قوته الضاربة بعودة الثلاثي عمر جابر وأحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو للقائمة بعد غيابهم المؤثر عن مباراة الذهاب بداعي الإصابة.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم امام دريمز الغاني كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا