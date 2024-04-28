عاجل .. مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في حادث بأسوان

شهد مدخل السباعية الصحراوى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان صباح اليوم مصرع شخص وإصابة 23 آخرين إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى على طريق مدخل السباعية بالصحراوى الغربى، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة .