الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. ممثل أثيوبيا يهزم أسيك الإيفواري بدور المجموعات

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق مصنع الكحول الوطني الإثيوبي، فاز على آسيك ميموزا الايفواري، 3-0 في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة ‏إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.‏

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مدرب الترجي السابق: توقع نتيجة مواجهتنا مع الأهلي صعب

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الأثيوبي عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة ‏أشواط نظيفة.‏


تقدم الفريق الإثيوبي،  في الشوط الأول بنتيجة 25-9، وواصل التفوق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-22 قبل أن ‏يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-18.

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