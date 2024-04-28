الأحد 28 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ركامية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس في الامارات اليوم الأحد

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الاحد غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر.

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أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان "آداب التعامل مع الوالدين"

رياح خفيفة مثيرة للغبار 
وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

 

الموج في الخليج العربي 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:01، والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة  20:31
وتابع المركز الوطني للأرصاد، يكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والجزر الأول عند الساعة 06:44.

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