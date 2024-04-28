حسن مصطفى: أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي ومازيمبي

يرى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي الكونغولي واستحق التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بجدارة واستحقاق.

وقال حسن مصطفى عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: " إنقاذ أكرم توفيق لفرصة مازيمبي من على خط المرمى، بجانب إلغاء هدف الفريق المنافس بعد العودة لتقنية الفيديو كانا نقطة تحول في سير اللقاء".

أضاف: "أكرم توفيق ظهر بمستوى طيب للغاية، ويستحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق، خاصة وأنه لم بعيد عن المشاركة لفترات طويلة".

وأكمل: "وجهة نظري أن محمد عبد المنعم احتفل بطريقة غير لائقة، كما أنه يعاني من "الغرور" خلال الفترة الماضية مما يتسبب في تذبذب مستواه".

وأردف: "وسام أبو علي لاعب جيد ويمتلك قدرات وإمكاتيات فنية جيدة، ولكن الأهلي مازال في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم جديد بجانب تواجد محمود عبد المنعم كهربا".

وواصل: "مهمة الأهلي في نهائي دوري الأبطال ستكون صعبة، خاصة وأن الترجي يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية مع المدير الفني الحالي للفريق".

وتابع: "الترجي تولى تدريبه في الموسم الجاري 3 مدربين، والفريق يقدم أداء تكتيكي وخططي ممتاز مع المدير الفني الحالي".

واختتم: "مصطفى شوبير يقدم مستويات جيدة مع الأهلي، ولكن من حق محمد الشناوي الحارس الأساسي المشاركة في نهائي إفريقيا في حالة أن كان جاهز فنيا وبدنيا".