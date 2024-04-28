غالي : لو عاد بي الزمن لعام 2008 سأعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سبب غيابه عن بطولة كأس الأمم الأفريقية في غانا ٢٠٠٨.

اعتذرت عن بطولة ٢٠٠٨ بالاتفاق مع الكابتن حسن شحاتة وقد لعبت قبلها البطولة العربية وتواجدت في المعسكر قبل كأس الأمم ووقتها تلقيت عرض من نادي ديربي كاونتي وطلبوا مني التواجد برفقتهم.

وأضاف : أخبرت الكابتن حسن شحاتة أنني سوف العب حوالي ١٦ مباراة بينما المنتخب ربما لا أخوض أكثر من ٦ مباريات فقط وقد سمح لي باللعب مع فريقي الجديد.

وأشار غالي إلى أنه لو عاد به الزمن سوف يتخذ نفس القرار وشرف كبير لأي لاعب أن يمثل منتخب بلاده.