مخيم لإيواء اليتامى وأمهات الشهداء في غزة (فيديو)

أسس أهالي قطاع غزة، مخيما يأوي اليتامى وأمهاتهم الذين فقدوا من يعولهم ومن تقطعت بهن السبل، بعد 205 أيام من الحرب الصهيونية على القطاع.

وقالت نازحة غزاوية: “في رابع نزوح جيت على مخيم إيواء الأيتام والشهداء والمطلقات، لأجيب لأولادي خيمة وليتوفر لهم كل شيء، كما وجدت المطلقات ملاذا في هذا المخيم”.

وأضافت أخرى في فيديو نشرته قناة “العربية” السبت،: “عطوني ها الخيمة عشان ابني شهيد، وعشان جريحة وفي الحرب مالناش مأوى”.

ورسم مخيم الأرامل والمطلقات واليتامى بعض البسمة على وجوه يعلوها البؤس والألم، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع المتهالك.

وأوضحت إحدى المشرفات على المخيم: "هذه فكرة جيدة، لأنها تعمل على دعم زوجات الشهداء والأيتام والمطلقات اللي ما لهم أرباب، واحنا البيت الحاضن لهم ورب الأسرة اللي بيقوم على تلبية احتياجاتهم".

ويتكون هذا المخيم من 120 خيمة، ويعتزم المشرفون عليه زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 300 خيمة، لأن عدد الأرامل والمطلقات والأطفال اليتامي يتزايد مع إمعان إسرائيل في مواصلة حربها على غزة".

عدد شهداء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".