وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفى المراغة المركزي ليلاً

تابع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولاته الميدانية التي بدأها مع الساعات الأولي من صباح اليوم علي عدد من المنشآت لمتابعة سير العمل علي مدار 24 ساعة، والتأكد من تقديم جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتلك المستشفيات و إنضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية والتزامهم بأماكن عملهم.

و استكمل وكيل صحة سوهاج جولاته بمرافقة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، بتفقد مستشفي المراغة المركزي وإطمئن علي انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و الأطباء و التمريض، موجهًا بتحويل المدير الإداري بالمستشفى للتحقيق و طبيبين و ممرض للتحقيق لعدم الانضباط . كما وجه ايضاً برفع مستوي النظافة و التأكيد علي تطبيق سياسات مكافحة العدوي. و قدم وكيل صحة سوهاج خالص شكره للأطقم الطبية والفنية المتواجدة بالنوبتجية علي التزامهم وانضباطهم وخدمة أهالينا من المرضي