كيف حدد القانون عقوبة تجاوز السرعة المرورية المُقررة؟

من بين المخالفات المرورية الأكثر شيوعًا في الطرق السريعة، تتجلى مخالفة تجاوز السرعة المرورية المُقررة، والتي من شأنها أن تتسبب في وقوع حوادث مرورية مُفعجة، وهو ما استدعى المُشرع إلى سن قانون مروري صارم، لضمان إقرار عقوبة رادعة، إزاء مُخالفي السرعة المرورية.

وقد ورد في نص المادة 75 الخاصة بلائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور، ارتكاب أيًا من الأفعال الآتية:

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وقد نصت المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 على أنه من يخالف السرعة المقررة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

8 خطوات لاستخراج شهادات المخالفات المرورية

في وقت سابق، استعرضت النيابة عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك، اكس”، خطوات استخراج شهادات المخالفات المرورية الإلكترونية علي مستوى محافظات الجمهورية، عبر إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة.

تضمنت تلك الخطوات، ما يلي:

اذهب إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، https://ppo.gov.eg/ سيظهر لك عدد من الخدمات ذات روابط مباشرة.

اضغط على خدمات المرور سيظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

ثم اذهب إلى خدمة سداد قيم مخالفات المرور، من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان البنكية أو بطاقة ميزة.

اضغط على زر الدفع واستمرار.

اكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

اضغط على إرسال الطلب وستظهر لك تفاصيل السداد.

ستظهر لك رسالة للتأكيد على الدفع الإلكتروني تنص على الآتي: "سوف يتم تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني، هل انت موافق، في حالة اختياره، اضغط على موافق، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين وقم بالضغط على استمرار.

اكتب تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.