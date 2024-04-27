امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ

تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعى (القاهرة- الإسكندرية).

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة (وائل.. .ع) 47 سنة، و(أحمد ... م) 16 سنة، و(أحمد ... م) 23 سنة، و(محمد .ع. م) 43 سنة، و(عبدالرحمن ... ع) 21 سنة، و(حسام ... ك) 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



المشدد 6سنوات لموظف بتهمة اتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20083 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3682 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا"، 29 سنة - موظف، مقيم بعزبة أبو ليلة في الزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الإتجار والتعاطى جوهرا مخدرا(ADB BUTINACA)، (MDMB-4 EN-PINACA) إحدي مشتقات (INDAZOLE CARBOXAMIDES) في غير الأحوال المصرح بها قانون.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز أسلحة بيضاء (3 مطواة)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية).

وأكدت تحريات المباحث أنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم أبصروا المتهم يدخن سيجارة اشتموا منها رائحة انبعاث للمواد المخدرة فضبطوه وإياها وبتفتيشه عثر علي 79 كيس للمواد مخدرة و14 كيس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

​​