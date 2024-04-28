وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة

تحت رعاية السيسي..



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة، ومسؤولي ومندوبي فرق مراكز الشباب المشاركة في البطولة، ومسئولي شركة توتال، والشخصيات الرياضية والإعلامية.



فى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى: " نثمن رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوري في نسخته العاشرة، ومشروع دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد من المشروعات التطويرية لمراكز شباب مصر، ومن مستهدفاته العمل على تطوير والانتقاء والموهبة فى كرة القدم، وشغل أوقات فراغ الشباب من خلال ممارسة الرياضة، بجانب الدعم الاقتصادى من خلال الجوائز التى تقدمها الوزارة لمراكز الشباب المشاركة بالدورى وفقاً لعدد النقاط التى يحصلون عليها".



وقال صبحي: " اليوم نعتبره عيد من أعياد مراكز الشباب، نعكف كل عام علي التطوير بشكل مستمر بالتوازي مع تطوير المنظومة الرياضية المصرية، والشكل المختلف لهذا العام بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز هو أصبح منتخب للمحافظة بالكامل لإعطاء دافعية أكبر للشباب وليس للفريق الفائز بالبطولة في المحافظة فقط من خلال لجنة فنية من كبار نجوم كرة القدم المصرية تنتقي اللاعبين، ونعمل مع توتال علي زيادة أعداد اللاعبين للمعايشة، كذلك مع افضل مدربين".



تابع الوزير: " شارك بالدوري أكثر من ٢٧ ألف لاعب، وإجمالي عدد مستفيدين ٣٥ ألف، ٤٥٠٠ جهاز فني وإداري، ٣٥٠٠ حكم، عكفنا علي النزول باعمار اللاعبين المشاركين بالدوري، بالإضافة إلي تقليل إعداد اللاعبين المسجلين بالاتحاد ليصبح ٥ لاعبين فقط بدلاً من ١٠".



وقدّم الوزير الشكر والتقدير إلى شركة توتال انرجيز شريك النجاح، وكذلك اللجنة المنظمة للدوري والمعنيين بالوزارة، وتنفيذ الدوري بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، منوها بالشق التربوي الذي تراعيه الوزارة في منافسات الدوري، واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أي خروج عن النص.



وتحدث الوزير عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات، وليس الرياضية فقط، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل على تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب، وقدم الوزير الدعوة لكل اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.



واختتم وزير الرياضة حديثه بأنه تم عمل معايشة لأفضل اللاعبين دوري مراكز الشباب في أوروبا وهذا العام سيتم مناقشة اضافةً معايشة لأفضل المدربين بالمسابقة وزيادة عدد الاعبين أيضاً، مشيرًا "صبحي "أن إجمالي حجم موازنة دوري مراكز الشباب لهذا العام تبلغ ٤٠ مليون جنيه وأن وزارة الرياضة منفتحة في جميع المجالات بصورة كبيرة وفعالة وغير تقليدية.

من جانبه، تحدث مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت توماس ستروش عن رعاية الشركة للبطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى دور دوري مراكز الشباب في اكتشاف المواهب وتحقيق الحلم المشروع للشباب وتخريج العديد من الموهوبين ، مثمنًا جهود وزارة الشباب والرياضة فى تجميع هؤلاء الشباب من مختلف المحافظات.



وتوجه مدير عام توتال انريجز للتسويق ايجبيت، بالشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكافة اللاعبين والمشاركين في إنجاح دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، واعطاء فرصة لأكبر لعدد من جوائز الأفضل وفترات للمعايشة في نهاية الدوري.



واستعرض الكابتن أحمد شوبير رئيس اللجنة الفنية للدوري، أسماء السادة نجوم كرة القدم المصرية مديري منتخبات المحافظات لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز، موجهًا الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أتاح الفرصة لكل فريق العمل لتطوير دوري مراكز الشباب بنسخته العاشرة.



كما شهد فعاليات القرعة، من شركة توتال انرجيز، رشا جلال مدير عام التسويق وخدمة العملاء، كريم صبري مدير التسويق، أحمد عوض مسئول تنفيذي من الشركة.



كما شهد المؤتمر الأغنية الجديدة التي تمً إنتاجها خصيصاً لدوري مراكز الشبآب بعنوان " الرحلة " وأداء الفنان زاب ثروت .



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :-

منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.







