الإعصار تورنيدو يجتاح ولاية نبراسكا الأمريكية ويتسبب في انهيار عدد من المباني

اجتاح الإعصار تورنيدو، ولاية نبراسكا الأمريكية، مُسببًا إصابات إلى جانب إلحاق الدمار بعدد من المباني.

وتسببت الأعاصير "تورنيدو" فى انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

ارتفاع التضخم في أمريكا خلال مارس تماشيا مع التوقعات

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس على نحو طفيف لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3% الشهر الماضي. ولم يطرأ تعديل على بيانات شهر فبراير لتظهر ارتفاع المؤشر 0.3% كما ورد سابقا.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم بما يصل نسبته نحو 2.7% حتى مارس بعد ارتفاعه بنحو 2.5% حتى فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، بحسب الاسواق العربية.

كانت أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسة، الجمعة، مدعومة بصعود أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التكنولوجيا "ألفابت" و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت، فضلاً عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" فى أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.