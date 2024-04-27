ميدفيديف: رد موسكو ضروري على مصادرة واشنطن للأصول الروسية

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، أن رد بلاده على مصادرة الأصول الروسية قد لا يكون متماثلا ولكن ليس أقل إيلاما، موضحا أن واشنطن أنشأت آلية للاستيلاء على الممتلكات الروسية بشكل غير قانوني وأن الرد الروسي ضروري.

وقال ميدفيديف- عبر حسابه على منصة "تليجرام" اليوم السبت تعليقا على القانون الأمريكي بشأن مصادرة الأصول الروسية:" إن روسيا لن تكون قادرة على اتخاذ رد متماثل تماما لأننا لا نمتلك قدرا كبيرا من الأصول العائدة للدولة الأمريكية"، مؤكدا أن هذا الرد لن يكون أقل إيلاما للولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف مصادرة الأصول الروسية بقرار من الكونجرس الأمريكي بأنه يخالف القانون الدولي والقانون الروسي، وأضاف " قد يكون الرد الروسي متمثلا في الحجز بقرار من المحكمة على ممتلكات الأجانب الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا"، منوها بأن هؤلاء عادة ما كانوا يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن واشنطن أعلنت حربا هجينة علي بلاده، بما فيها الحرب القانونية والقضائية.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة بعد بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام.

وأضاف بيسكوف للصحفيين أن فيتنام هي شريك جيد لبلادهـ و أن العلاقات الروسية الفيتنامية كبيرة للغاية ولم تتحقق بالكامل، ولذلك توجد أشياء للعمل عليها".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن مستعدة لفرض المزيد من العقوبات على بكين بسبب النقل المزعوم للمكونات العسكرية.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن مستعدة لفرض المزيد من العقوبات على الصين بسبب نقلها المزعوم للسلع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، التي تدعي أنه يمكن استخدامها من قبل روسيا.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في بكين بعد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني وهي مستعدة تمامًا للتصرف واتخاذ تدابير إضافية.

ادعى بلينكن أن دعم الصين المزعوم لصناعة الدفاع الروسية يثير مخاوف ليس فقط بشأن الوضع في أوكرانيا، ولكن أيضًا بشأن تهديد متوسط إلى طويل الأجل يشعر العديد من الأوروبيين أن روسيا تشكله عليهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن الولايات المتحدة تقوم بصياغة عقوبات يمكن أن تعزل بعض البنوك الصينية عن النظام المالي العالمي ما لم تقطع بكين علاقاتها الاقتصادية مع روسيا.

وادعى المنفذ أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن التجارة مع الصين سمحت لروسيا بإعادة بناء قدرتها الصناعية العسكرية ويمكن أن تساعدها في هزيمة أوكرانيا في حرب استنزاف.

بدورها، اتهمت بكين الولايات المتحدة بالنفاق لتقديمها مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا، بينما «تنتقد بشكل غير معقول العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين روسيا والصين.