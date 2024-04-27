محمود ياسين جونيور لـ"الوفد": اتمنى تكرار التعاون مع حسن الرداد

كشف الفنان محمود ياسين (جونيور)، عن سعادته بالتعاون له مع النجم حسن الرداد في مسلسل "محارب".

وأكد محمود ياسين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه يتمنى التعاون مع الفنان حسن الرداد مرة اخرى.

وعن شخصيته في مسلسل محارب قال : "الجمهور تعاطف مع شخصية إبراهيم على الرغم ما فعله في الأحداث ولكن تأثر الجميع وقت وفاته لانه صغير في السن ولم يحقق أحلامه.



أبطال مسلسل محارب

محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

آخر أعمال محمود ياسين جونيور

يذكر أن آخر أعماله حكاية "عيشها بفرحة"، ضمن مسلسل "٥٥ مشكلة حب" ضمن قصص مسلسل وتدور إطار اجتماعى رومانسى، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحياناً، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.

55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.