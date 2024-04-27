محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لمركز الزقازيق

لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2034 لسنة 2024 بتكليف كل من شعبان أبو الفتوح سعد السيد رئيس حي ثان الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم إبراهيم حسانين نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس حي ثان الزقازيق.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 2035 لسنة 2024 م بتكليف كل من: محمود محمد محمود خليفه نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مدينة القرين، وأحمد محمود أحمد طنطاوي نائب رئيس مدينة القرين للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

ومحمد مصطفي محمد عبد العال بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وحسين محمود محمد داؤد محاسب برئاسة حي ثان الزقازيق بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وحرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق والنواب الجدد، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب قدرها 2 مليار و 81 مليون و 438 ألف و 997جنيه في الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى 31 / 3 / 2024 م، لتمويل 69 ألف و370 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، لتوفير 129 ألف و18 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

وأوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قام بتقديم 396 مليون و 564ألف و 255 جنيه (إقراض مباشر) لتمويل 1231 مشروع وتوفير 6161 فرصة عمل، كما تم تقديم مليار و376 مليون و 377 ألف و 460 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 60259 مشروعاً، وتوفير 117680 فرصة عمل، وتقديم 308 مليون و 497 ألف و282 جنيه ( إقراض جهات وسيطة، بنوك) لتمويل 7880 مشروع، وتوفير 5177 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر