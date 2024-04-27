طائرة الزمالك تفوز على بجايه الجزائري فى بطولة إفريقيا للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على نظيره بلدية بجاية الجزائري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية.

وجاءت نتائج الأشواط كالاتي :

25 - 13 لصالح الزمالك

25 - 19 لصالح الزمالك

25 - 23 لصالح بجاية الجزائري

25 - 12 لصالح الزمالك

يذكر أن، فريق طائرة الزمالك "سيدات" فاز على أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

ومن المقرر، أن يلاقي فريق طائرة الزمالك "سيدات" مع نظيره الكحول الإثيوبي، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على رأس المجموعة الثانية، بجانب فرق : "الكحول الإثيوبي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبلدية بجاية الجزائري".

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من : أحمد فتحي مديراً فنياً ،أحمد مصطفي رئيساً للجهاز، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً تقنياً، سمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.