أول الهابطين.. نيوكاسل يرسل شيفيلد يونايتد إلى الشامبيونشيب بخماسية مؤلمة

اكتسح نيوكاسل يونايتد نظيره شيفيلد بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

افتتح أنيل أحمدهودجيتش لاعب شيفيلد يونايتد التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يرد السكندر ايزاك مهاجم نيوكاسل بهدف التعادل في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني طوفان من أصحاب الأرض نيوكاسل بعدما سجل برونو جيماريش هدف فريقه الثاني بالدقيقة 54، قبل أن يعاود ايزاك التسجيل ويحرز ثالث الأهداف في الدقيقة 61 عبر ركلة جزاء، بعدها أضاف بن أوسبرن الهدف رابع الأهداف في الدقيقة 65.

ثم في الدقيقة 72 سجل كالوم ويسلون لاعب نيوكاسل هدف فريقه الخامس لينتهي اللقاء بتلك النتيجة بخماسية مقابل هدف وحيد.

بتلك النتيجة هبط شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما يظل الفريق الضيف متذيلا ب16 نقطة.