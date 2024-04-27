وكيل صحة الشرقية يتابع الإختبار الشفوي لتلاميذ مدارس التمريض

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور على لجان اختبارات المدارس الثانوية الفنية للتمريض بالزقازيق، وذلك برفقة مديرة إدارة التدريب بالمديرية، لمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بلجان الاختبار الشفوي لتلاميذ الصف الثاني من مدارس التمريض للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وتابع وكيل الوزارة سير الاختبارات، والتي شملت اليوم مادة التمريض الباطني والجراحي، وتم التأكد من إتباع كافة الإجراءات الوقائية أثناء أداء الامتحانات، حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة، والبالغ عددهم ١٦٤١ طالب وطالبة بالصف الأول والثاني والثالث، منهم ٥٧٨ طالب بالصف الثاني.

وحرص وكيل وزارة الصحة على الإستماع إلى التلاميذ، والاطمئنان منهم على حسن سير الإمتحانات، وعلى مستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

واستفسر الدكتور هشام مسعود من التلاميذ عن مدى استفادتهم حتى الآن من المواد الدارسية، ومناقشتهم في بعض الموضوعات الطبية مثل إجراءات مكافحة العدوى، وأهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، والإجراءات التمريضية في التعامل مع الجروح، مؤكداً أهمية الثقة بالنفس، وعلى تقديره واعتزازه بمهنة التمريض، والتي تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، ورسالة إنسانية سامية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، للتخفيف من معاناة وآلام المرضى.

كما تأكد "مسعود" من عدم وجود أي شكوى للتلاميذ، متمنياً لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل في المرحلة القادمة، وفي نهاية الزيارة أكد على مديرة إدارة التدريب بالمديرية بالإعداد الجيد للاختبارات التحريرية القادمة لنهاية العام الدراسي، واستعدادات المدارس للعام الدراسي القادم، مشيداً بجهود القائمين علي أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الإمتحانات، للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، خالص التهاني القلبية للدكتور خالد عامر مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، لفوزه نقيباً لأطباء الشرقية، كما هنئ وكيل الوزارة جميع الأطباء الفائزين فوق السن وتحت السن، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومجلس نقابة أطباء أسنان الشرقية، مساء أمس الجمعة الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٤، نتيجة الإنتخابات بفوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد النقيب العام، والدكتور خالد عامر بمقعد نقيب أطباء أسنان الشرقية، لفترة ثانية على التوالي، وكذلك فوز أعضاء النقابة العامة وأعضاء النقابة الفرعية بالشرقية فوق وتحت السن.

وأكد الدكتور هشام مسعود على ثقته فى الاختيار الأمثل للأطباء في من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالشرقية، مؤكداً الدور الهام الذي تقوم به نقابة الأسنان سواء في المشاركة في القضايا القومية، أو المساهمة في الإرتقاء بمستوى مهنة الطب، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء أطباء الأسنان لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

وأشار إلى أن العلاقات القوية والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ونقابة أطباء الأسنان في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.