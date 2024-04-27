الفيوم تحصل على المركز الثاني في مبادرة دعم صحة الأم والجنين

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن مديرية الصحة بالمحافظة حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية خلال الثلاثة اشهر الاولى من عام 2024 فى المبادرة الرئاسية دعم صحة الام والجنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم انه تم فحص11242 سيدة حامل بنسبة تغطية 53.41٪

وأكدت الدكتورة إبتسام روبي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الام للجنين وخدمات الكشف المبكر والمتابعة والعلاج للسيدات الحوامل.

وأوضح الدكتور محمد رمضان مدير مكتب المبادرات أن مبادرة دعم صحة الأم والجنين بدأت في مارس 2020ضمن المبادرة الرئاسية الكبري 100مليون صحة ويتم تطبيقها في عدد 103وحدة بالمحافظة.

ووتوجه وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لجميع الفرق العاملة في المبادرة بالمديرية والادارات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

تدريب فى مديرية الصحة

وفى وقت سابق قام مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم بتدريب 23 من مسئولي مراكز المعلومات بالمستشفيات و الادارات على كيفية التعامل مع اجهزة البصمة من حيث تسجيل القوى البشرية وكذلك تفريغ البصمة وتسليم التقارير للتفتيش المالى و الادارى وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بتطبيق البصمة فى جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

قام بالتدريب كل من محمود طه -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات وايمن خليل -مساعد مدير التفتيش المالى و الادارى بالمديرية وعلاء عبد الحليم واحمد اسعد.

وقد اقامت مديرية الصحة فى الفيوم تدريب على اعمال ميكنة الموارد البشرية فى الفترة من 21 الى 24 ابريل 2024 وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بالتحول الرقمى وتفعيل الميكنة فى جميع القطاعات وتحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

استهدف التدريب مسئولى ميكنة الموارد البشرية بالادارات والمستشفيات ومسئوى القوى العاملة المرشحين من قبل الادارات والمستشفيات , وتناول التدريب موضوعات

برامج ال"الوورد" و ال" الاكسيل" وسيستم الميكنة وكيفية الادخال عليه والبيانات المطلوبة وتعديل البيانات واستخراج التقارير وتوزيع القوى العاملة على مختلف المنشآت الصحية من جميع الفئات.

قام بالتدريب فريق من مركز معلومات المديرية يضم كل من رضا هاشم واحمد اسعد وابتسام احمد تحت اشراف الدكتور احمد الملوانى -المشرف على مراكز المعلومات بالمديرية و بحضور الدكتور احمد مصطفى دخيل - المشرف على ميكنة الموارد البشرية بالمديرية . وتم التدريب على مدار 4 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وحضره 20 متدرب.