تشييع جثمان فتاه الفيوم ضحيه الحريق بسبب خلافات عائلية

شيع المئات من الأهالى فى قرية كحك بحري التابعة لدائرة مركز شرطة الشواشنه بمحافظة الفيوم مساء اليوم جثمان فتاه لقيت مصرعها حرقا على يد أربعة أشخاص بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين .

وشارك المئات من أهالى القريه فى تشيع جنازة الفتاة التى خرجت من أحد مساجد القريه عقب أداء صلاة الجنازة إلى مقابر أسرتها بقريه كحك بحري .

ونعى الكثير من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى الفتاة التى توفيت بعد ان قام 4 أشخاص بإضرام النيران في الفتاه انتقاما من اسرتها إثر خلافات سابقه بين العائلتينوطالب الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعى بضرورة القصاص العادل للفتاة المسكينة جهاد شعبان والبالغة من العمر 16 عاما .

تفاصيل الحادث البشع

وقد تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام اربع اشخاص ، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز الشواشنه ، بإضرام النيران في فتاه تدعي جهاد شعبان عبد الرحمن 16 سنه ، داخل محل لبيع الدواجن بقريه كحك بحري ، عن طريق سكب مادة البنزين عليها، ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

على الفور تم انتقال اجهزة الأمن ، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام الفتاه بعملها داخل محل دواجن الخاص بوالدها ، قام اربع اشخاص بإضرام النيران في الفتاه انتقام من اسرتها إثر خلافات سابقه بين العائلتين .

تم نقل الضحية إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم، وبسبب شدة الاصابات تم تحويلها إلى مستشفى الحروق بالقاهرة ، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الاخيرة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته ،كم أمرت جهات التحقيق بسرعه ضبط المتهمين مرتكبي الواقعه.

وقد تمكنت اجهزة الامن وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 4 متهمين قاموا بإشعال النيران في فتاة بعد سكب البنزين عليها بقرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنة في محافظة الفيوم . احيل المتهمون الى نيابة مركز ابشواى التى تولت التحقيق.

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