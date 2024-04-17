سمير فرج يكشف تفاصيل استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لقتل الفلسطينيين (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن استخدام إسرائيل أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية في حربها على غزة يثير مجموعة من التساؤلات.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل اعتمدت نظاما جديدا في حربها على قطاع غزة، يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو "لافندر" لقتل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا النظام طورته الوحدة 8200 في قسم الذكاء في قوات النخبة بإسرائيل.

نظام لافندر يستطيع تحديد الأهداف التابعة لحركة حماس بنسبة تصل إلى 90 %

وتابع سمير فرج: "نظام لافندر، لديه القدرة على تحديد الأهداف التابعة لحركة حماس بنسبة تصل إلى 90 %، لافتا إلى أن النظام يقوم بمعالجة كمية هائلة من البيانات وقد يصل إلى قتل 20 مدنيا كنسبة خطأ مقابل الإطاحة بهدف واحد.



وأوضح سمير فرج أن نظام لافندر، يستخدم لتحديد 37 ألف هدف محتمل زعم انتمائهم لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي، مؤكدا أن مشاهد التدمير الهائلة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بسبب نظام لافندر

وكشفت مصادر إسرائيلية أمس أن الخطوات الأولى لاجتياح رفح كان يجب أن تبدأ هذا الأسبوع لكنها تأجلت، وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلى كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من رفح خلال الساعات الماضية لكنه أرجأ ذلك بسبب الهجوم الإيرانى.

وأكدت مصادر أمريكية أن إسرائيل مصممة على شن عملية فى رفح، إلا أن توقيت إجلاء المدنيين غير واضح.

وشنت قوات الاحتلال عملية عسكرية لإفراغ بيت حانون من مواطنيها وشرق جباليا شمال قطاع غزة فى اليوم الـ193 لحرب الابادة الجماعية الصهيونية.

تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية تجاه مراكز الإيواء فى بيت حانون وتمت محاصرة مدرسة مهدية الشوا منذ الليلة الماضية التى يتواجد فيها مئات النازحين. وتم إنشاء مركز تحقيق ميدانى خلف المدرسة والطلب من النساء خلع الحجاب. وتم إجبار كل العائلات المتواجدة فى بيت حانون على النزوح منها واعتقال عدد من الشبان، جاء فى ظل قصف مدفعى عنيف وقصف من الطيران الحربى وإطلاق نار كثيف، فيما تتواجد الآليات العسكرية بالقرب من منطقة أبوصفية شرق جباليا وبيت حانون.

وأعلن المركز الفلسطينى للإعلام، انقطاع خدمات الإنترنت والاتصال فى قطاع غزة بشكل شبه كامل، وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة انفجارًا كبيرًا فى بلدة المغراقة وزامن ذلك توجيه قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق مختلفة داخل المخيم. فيما عثرت الأطقم الطبية على عشرات المقابر الجماعية فى مجمع الشفاء شمال القطاع وخان يونس ودير البلح جنوبا وسط استمرار المحارق على مدار الساعة وسط ظروف كارثية.

حذر مسئول فلسطينى، من احتمالية حدوث تلوث بيئى غير مسبوق فى شمال قطاع غزة.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة: «إن مناطق شمال قطاع غزة تتعرض لكارثة صحية وتلوث بيئى غير مسبوق ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة على أكثر من 700 ألف نسمة يعيشون فيها».

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه بعد مرور أكثر 6 أشهر على بدء الحرب استشهد أكثر من 10 آلاف امرأة فى غزة، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن حوالى 19 ألف طفل يتيم.

وأضافت الهيئة فى تقريرها حول تداعيات الحرب على غزة على النساء والفتيات الصادر، اليوم، أن النساء الناجيات من القصف الإسرائيلى والعمليات العسكرية البرية تعرضن للتشريد والترمل وتواجهن خطر المجاعة، وهذه التداعيات المتباينة على النساء فى غزة تستمر فى جعل الحرب على غزة حربًا على النساء.

