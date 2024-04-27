بشرى وشيري عادل تتألقان على السجادة الحمراء لمهرجان مالمو

تألق عدد من نجوم مصر والوطن العربي منهم بشرى وشيري عادل وظافر العابدين والمخرج خيري بشارة وأحمد وفيق على السجادة الحمراء فى حفل ختام الدورة الـ14 من مهرجان مالمو للسينما العربية.

ووزع مهرجان مالمو للسينما العربية جوائز أيام صناعة السينما، وجاءت جوائز ما بعد الإنتاج، كالتالي: جائزة خدمات إنتاجية بقيمة 10000 دولار أمريكي مقدمة من لفيلم "سيلڤيت" إخراج مينا نبيل إنتاج فادي عطاالله وخدمات إنتاجية بقيمة 10000 دولار أمريكي مقدمة لفيلم "لم تكن وحيدة" إخراج حسين الأسدي وإنتاج هوما غوبتا.

جائزة تصميم ومكساج صوت بقيمة 15000 دولار امريكي مقدمة لفيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي إنتاج إبتسام لعبيدي، وجائزة نقدية بقيمة 5000 دولار أمريكي لفيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي انتاج إبتسام لعبيدي.

بشري

فيما نال جائزة تصحيح ألوان بقيمة 20000 دولار أمريكي فيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي انتاج إبتسام لعبيدي، بينما نال جائزة توزيع عالمية تبدأ من 30000 دولار أمريكي لفيلم "نافذة على السماء" إخراج سارة عبيدي إنتاج إبتسام لعبيدي.

تضمن البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلماً (12 فيلما طويلا و14 فيلما قصيرا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكاتٍ إنتاجية من 10 دولٍ أجنبية، علاوة على عروض المدارس والليالي العربية.

وكشفت لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية عن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، في حفل ختام الدورة 14، حيث حصد الممثل محمد الدوخي بالجائزة الأفلام الطويلة.

شيري عادل

تنويه خاص للممثلة سيران رياك عن دورها في فيلم وداعا جوليا

فيما منحت اللجنة تنويه خاص للممثلة سيران رياك عن دورها في فيلم وداعا جوليا، بينما نال جائزة افضل سيناريو محمد كوردفاني عن فيلم وداعا جوليا.

ونال فيلم المراهقون جائزة لجنة التحكيم، بينما حصد جائزة أفضل الفيلم المغربي الوثائقي كذب ابيض للمخرجة أسماء المدير، فيما نال جائزة الجمهور فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس من بطولة ظافر العابدين.