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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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‏إعلام إسرائيلي: المقترح المقدم لحماس يتضمن إعادة النازحين الفلسطينيين لمنازلهم

حركة حماس
حركة حماس

كشف ‏إعلام إسرائيلي، أن المقترح الإسرائيلي الذي قدم لحماس يتضمن إعادة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم بشكل كامل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وشدد ‏إعلام إسرائيلي، على أن هناك مقترح جديد تقدمت به إسرائيل يتضمن تنازلات كبيرة ومنها استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب والتفاوض مع حركة حماس.

 أعلنت حركة "حماس" أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وفق روسيا اليوم.

 وفي تصريح صحفي، قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".

وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مسؤولًا كبيرًا في الحكومة اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى، مشددًا على أنه يضع الكثير من العقبات دونه.

 وقالت مصادر إن هناك تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح، وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.

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