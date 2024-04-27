الفحص الطبي لـ 1417 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالخانكة

تواصل مديرية الشؤن الصحية بمحافظة القليوبية، أعمالها في القافلة الطبية التى نظمتها، بقرية الجبل الأصفر بالخانكة، وذلك في يومها الثانى على التوالى، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، وفي نهاية اليوم أعلن وكيل وزارة الصحة بالقليوبية توقيع الكشف الطبي على 1417 مواطنا مجانا خلال أعمال القافلة علي مدار اليومان.

أشار الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، الى إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.



كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

نظمت القافلة تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالمديرية وشملت مختلف التخصصات بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الضغط والسكر وعن الأمراض المزمنة.