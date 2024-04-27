المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص ولمدة عامين لجمع خرده ولإتهامهم بقتل شخص، وذلك أثناء سرقتهم لأغطيه بالوعات الصرف الصحي، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٦٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول العبور والمقيدة برقم ٢٥٦٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لكلا من:-

محمد. ف . ص - ٣١ سنة ، سائق ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل - الخانكة، القليوبية.

شريف . ش . م - ٤٦ سنة ، عامل خردة - مقيم بعزبة الأبيض، أبو زعبل - الخانكة، القليوبية.

نور . ش . ش - ١٩ سنة ، عامل خردة ومقيم بعزبة فراج الأبيض، أبو زعبل - الخانكة، القليوبية.

دنيا . ح . ا - ٢٥ سنة ، عامل خردة و مقيمة عزبة الباشا، أبو زعبل، بالخانكة - القليوبية.

لأنهم في يوم ١٠ / ٩ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد جاد الله عبد الظاهر" بأن أتفقوا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف.ز

وعقب إتمامها فوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبساً بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهروا أداه سيخ حديدي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات أستقرت ببطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية الحرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أداة معدة للإستعمال وهي - غطاء بالوعة - المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والتابعة لمرفق الصرف الصحي والتي أنشاتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.