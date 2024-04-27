المشدد 6 سنوات لموظف بتهمة اتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة



عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

المشدد 6سنوات لموظف بتهمة اتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20083 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3682 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا"، 29 سنة - موظف، مقيم بعزبة أبو ليلة في الزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الإتجار والتعاطى جوهرا مخدرا(ADB BUTINACA)، (MDMB-4 EN-PINACA) إحدي مشتقات (INDAZOLE CARBOXAMIDES) في غير الأحوال المصرح بها قانون.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز أسلحة بيضاء (3 مطواة)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية).

وأكدت تحريات المباحث أنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم أبصروا المتهم يدخن سيجارة اشتموا منها رائحة انبعاث للمواد المخدرة فضبطوه وإياها وبتفتيشه عثر علي 79 كيس للمواد مخدرة و14 كيس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

المشدد 10سنوات لمهندس لاتهامه بقتل شخص بـ مفك في العبور

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمهندس لقتله شخص إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3735 لسنة 2023 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 3240 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "احمد.م.ا.م" - 37 سنة - مهندس - مقيم الحي الأول، العبور القليوبية - لأنه في يوم 17 / 6 / 2023 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية قتل المجني عليه يوسف شريف بيومي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه طعنات قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة ان المتهم احرز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "مفك" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الرائد وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، مصرع المجنى إثر مشادة كلامية بينه وبين والمتهم أشهر الأخير سلاح أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه عدة طعنات قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.

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إصابة 6أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ



كما تعرض 6 أشخاص للإصابة ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعى (القاهرة- الإسكندرية).

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة (وائل.. .ع) 47 سنة، و(أحمد ... م) 16 سنة، و(أحمد ... م) 23 سنة، و(محمد .ع. م) 43 سنة، و(عبدالرحمن ... ع) 21 سنة، و(حسام ... ك) 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.