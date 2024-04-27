سعد لمجرد يزور عبد الحليم حافظ وعبد الباسط عبد الصمد وأم كلثوم وأنور وجدي وفريد الأطرش

استغل الفنان المغربي سعد لمجرد فرصة تواجده بالقاهرة لإحياء حفل فني وتصوير كليب لأغنيته الجديدة وزار عدد من مقابر المشاهير كان اولهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .

وقال سعد عنه انه تعلم منه جودة الأداء وإتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة الإلهية، مضيفا انه من المقرئين المقربين إلى قلبه حيث تعود منذ الصغر في منزله بالرباط الاستماع يوميا إلى آيات الذكر الحكيم بتلاوة الشيخ عبد الباسط.

يذكر ان المغاربة من عاداتهم الاستماع إلى المقرئين المصريين ولا تزال التلاوة القرآنية للشيوخ القدامى تحظى بنصيب استماع كبير.

سعد لمجرد

كما زار "لمجرد"مقابر أنور وجدي وفريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم،

ويشكل الأخيرين مصدرا حيا و نابضا للراغبين في الاستماع إلى الطرب الحقيقي والأداء الموسيقى الرصين وتكشف الأرقام عن استمرارية ام كلثوم في الوجدان المغربي بشكل لافت ومثير .

وأوضح لمجرد انه سيحرص على تكرار هذا الأمر حيث يأنس بهذه الأصوات التي يراها مصدر الهام مستمر.

جلسة عشاء سعد لمجرد ومحمد رمضان علي النيل

من ناحية أخرى شهدت زيارة لمجرد الأخيرة جلسة عشاء جمعته على نيل القاهرة مع الفنان محمد رمضان وبحضور متنوع تمثل في الوزيرة الأسبق للإستثمار داليا خورشيد والسفير محمد آيت اوعلي سفير المغرب بالقاهرة والموسيقار مجدي الحسيني،وابنه المخرج والفنان حسام الحسيني .

سعد لمجرد

ويعد هذا اللقاء هو الأول بعد خلاف فني بين لمجرد ورمضان استمر سبعة أعوام منذ اغنيتهما"إنساي"التي حققت مشاهدات على اليوتيوب تقترب من المليار،ولم يصدر بعد من الطرفين ما يشير إلى تعاون آخر خلال الفترة القادمة رغم قيام رمضان بنشر صورة جلسة العشاء على صفحاته بالسوشيال ميديا.

وكان سعد لمجرد قد عاد الى القاهرة قادما من شرم الشيخ حيث التقى هناك باللواء خالد فودة محافظ شمال سيناء برفقة صديقة رجل الأعمال حسام الشاعر ودار حديث حول مشروع غنائي يروج لمدينة شرم الشيخ ويحيط المغاربة علما بالقرار الوزاري الصادر من وزارة السياحة المصرية باعفاء السائحين المغاربة من التأشيرة والحصول عليها في المطار.

ولا يزال لمجرد يجري جلسات عمل دائمة مع المخرج حسام الحسيني لتصوير ديو جديد يجمع سعد لمجرد وابن بلده الفنان حاتم عمور .يذكر ان حسام هو من اخرج الكليب الشهير لأغنية "إنساي,".