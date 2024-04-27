عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمهندس لقتله شخص إثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

المشدد 10سنوات لمهندس لاتهامه بقتل شخص بـ مفك في العبور

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3735 لسنة 2023 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 3240 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "احمد.م.ا.م" - 37 سنة - مهندس - مقيم الحي الأول، العبور القليوبية - لأنه في يوم 17 / 6 / 2023 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية قتل المجني عليه يوسف شريف بيومي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه طعنات قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة ان المتهم احرز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "مفك" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الرائد وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، مصرع المجنى إثر مشادة كلامية بينه وبين والمتهم أشهر الأخير سلاح أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه عدة طعنات قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.



المؤبد لـ 3أشخاص لاتهامهم بقتل شخص أثناء سرقة أغطية بالوعات االصرف بالعبور

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، لـ3أشخاص بالسجن المؤبد ، ولمدة عامين لجامعة خردة، لاتهامهم بقتل شخص، وذلك أثناء سرقتهم لأغطية بالوعات الصرف الصحى، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7963 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 2566 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ف ص"، 31 سنة - سائق ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل الخانكة، القليوبية، "شريف ش م"، 46 سنة وجامع خردة - مقيم بعزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و"نور ش ش"، 19 سنة جامع خردة ومقيم بعزبة فراج الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و"دنيا ح ا"، 25 سنة جامعة خردة، ومقيمة عزبة الباشا، أبو زعبل بالخانكة، القليوبية، لأنهم في يوم 10 / 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، من الأول حتى الثالث قتلوا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد جاد الله عبد الظاهر" بأن أتفقوا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف - وعقب إتمامها فوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبساً بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهروا أداه "سيخ حديدي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات أستقرت ببطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية الحرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أداة معدة للاستعمال وهي - غطاء بالوعة - المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والتابعة لمرفق الصرف الصحي والتي أنشاتها الحكومة للمنفعة العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 216 مكرر ثانياً أ من قانون العقوبات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص سيخ حديدي) دون مسوغ قانوني الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهمة الرابعة أخفت أشياء مسروقة وهي غطاء البالوعة مع علمها من أنها متحصل من جناية السرقة سابقة الوصف على النحو المبين بالأوراق.



إصابة 6أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطوخ

كما تعرض 6 أشخاص للإصابة ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعى (القاهرة- الإسكندرية).

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة (وائل.. .ع) 47 سنة، و(أحمد ... م) 16 سنة، و(أحمد ... م) 23 سنة، و(محمد .ع. م) 43 سنة، و(عبدالرحمن ... ع) 21 سنة، و(حسام ... ك) 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي، ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.