هام للحوامل.. فيتامينات تحمي الجنين من التشوهات وتعزز صحته

خلال فترة الحمل، تلعب الفيتامينات دورًا بارزًا في دعم صحة الأم ونمو الجنين بشكل أفضل، ويُشدد التقرير الصادر عن موقع "Healthline" على أهمية اختيار الفيتامينات والمكملات الغذائية الملائمة بناءً على توجيهات الطبيب الخاص بالمرأة الحامل.

مكملات غذائية مهمة للحامل

يُؤكد التقرير أيضًا على أهمية الحفاظ على تغذية سليمة خلال هذه الفترة الحيوية. لتوفير الدعم اللازم لنمو الجنين، يحتاج الجسم لمجموعة من الفيتامينات الأساسية:

1. حمض الفوليك



يلعب دورًا حاسمًا في التطور المبكر للأنبوب العصبي للجنين، مما يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي. يمكن الحصول على حمض الفوليك من خلال تناول الخضراوات الورقية الخضراء والفاصوليا والعدس.

2. فيتامين د:

يساعد على امتصاص الكالسيوم وتعزيز وظيفة المناعة للأم والجنين.

3. المغنيسيوم:

يلعب دورًا في تنظيم ضربات القلب والأوعية الدموية ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، ويتوفر في اللوز والكاجو والأفوكادو.

4. الحديد:



يعد أساسيًا لبناء الدم ونقل الأكسجين للطفل عبر خلايا الدم الحمراء، ويمكن الحصول عليه من السبانخ والكرنب.

5. الكالسيوم:

يساعد في تطوير الهيكل العظمي للجنين، ويمكن الحصول عليه من الحليب النباتي والخضروات مثل القرنبيط والبروكلي والكرنب الأخضر.

6. أوميجا 3:

يساهم في النمو المبكر للجنين ودعم نمو العينين والدماغ، ويمكن العثور عليه في المكسرات مثل عين الجمل وبذور الشيا وبذور الكتان.

من المهم الالتزام بنصائح الطبيب المعالج والحرص على تناول الفيتامينات والمعادن المناسبة لضمان صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.