عاجل
رئيس جامعة الأزهر: جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء وضعت القانون الدولي في مهب الريح
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد المنعم يفسر صورته المثيرة للجدل: الإصابة السبب

محمد عبد المنعم في
محمد عبد المنعم في لقاء مازيمبي

فسر محمد عبد المنعم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورته المثيرة للجدل والتي تردد أنها بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في لقاء مازيمبي الكونغولي أمس الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبد المنعم عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع انستجرام:" أولاً الحمد لله على الفوز وأتمنى أن تكتمل الأمور على خير ونحقق اللقب لإسعاد أعظم جمهور في الكون".

وأضاف:" الصورة التي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد اللقاء تم تفسيرها بشكل خاطئ لأنني تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن وشعرت بوجود نزيف دموي".

وتابع:" الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق شاهد على كل ما أقوله وخضعت لأشعة بعد اللقاء وكان خالد بيبو مدير الكرة على علم بها".

وأتم قائلاً:" ياريت الناس تتقي ربنا ، أنا رجل متربي ولا يمكن أن يصدر عني فعل خاطئ بهذه الطريقة".

 

مواد متعلقة

كولر يحتفل بصعود الأهلي إلى نهائي أفريقيا بشوكولاتة سويسرية
الجريدة الورقية