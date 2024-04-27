التوسع في إنشاء المدراس الرسمية الدولية "IPS"

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على التوسع في المدراس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية في محافظة الغربية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى حرصه على متابعة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي في طنطا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدراس الرسمية الدولية تعد نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة "IG" وتتبع المنهج البريطانى.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الغربية تضم مدرسة رسمية دولية حققت نجاحا كبيرا ونظرا للإقبال الشديد عليها سيتم افتتاح مدرسة أخرى.

التقديم في المدراس الرسمية الدولية

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أغلقت باب التقدم للمستوى الأول FS1 بمرحلة رياض الأطفال في جميع فروع المدراس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي المقبل.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم التقديم في المدراس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

ويشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات، ولا يزيد عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

وعقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية 2024، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.

وللتقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024، يتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوى الأول من رياض أطفال للعام الدراسي 2024-2025 ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

