اهتمام إعلامي فى تدريب الزمالك الأخير قبل لقاء دريمز الغاني

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "بابا يارا"، اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام الغانية، قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وحضرت العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الجزء الأول من مران الفريق، وفقا للبروتوكول الموضوع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي ينص على حضور المؤتمر الصحفي مع السماح بحضور أول 15 دقيقة من المران.

وتحظى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باهتمام إعلامي كبير منذ الوصول إلى مدينة كوماسي الغانية، قبل مواجهة دريمزالمرتقبة غداً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.