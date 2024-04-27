مصر تحصد ذهبية وبرونزية كأس العالم للخماسي الحديث للرجال بالمجر

توج محمد الجندي بالميدالية الذهبية ومهند شعبان بالميدالية البرونزية في نهائي منافسات فردي الرجال كأس العالم، المقامة حاليًا في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 21 وحتى 29 إبريل الجاري.

وحقق محمد الجندي الذهبية برصيد 1511 نقطة بينما حقق مهند شعبان الميدالية البرونزية برصيد 1503 نقطة بينما حقق المجري باليز برصيد 1509 نقطة ، بينما حصل احمد حامد لاعب منتخبنا الوطني على المركز ال 4 برصيد 1501 نقطة

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري 10 لاعبين ولاعبات هم: “أحمد الجندي، محمد الجندي، مهند شعبان، معتز وائل، إسلام حامد، أحمد أشرف، هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، وملك خالد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة، أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعادل عيد السميع إداري للبعثة.

بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: “رؤوف حسام المدير الفني، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، عبد الرحمن عيسى المدير الفني وأحمد سلامة مساعد المدير الفني، محمد الصباحي وعبد الرحمن عادل ومحمد غيث المديرين الفنيين للسلاح، ياسر عصر المدير الفني للفروسية، هشام سليمان المدير الفني للجري، إبراهيم سكر المدير الفني للرماية، والدكتور علاء مهدي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ومحمد نجاح المدير الفني للياقه البدنيه“